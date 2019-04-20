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اخبار رياضية > السومة ينقذ الأهلي من انتفاضة الوحدة في مباراة الـ5 أهداف
20/04/2019   1:24 م

السومة ينقذ الأهلي من انتفاضة الوحدة في مباراة الـ5 أهداف

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حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على الوحدة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ثلاثية الأهلي، عمر السومة “هدفين” ونيكولاي ستانسيو في الدقائق 17 و47 و45+1.

وانتفض الوحدة في الشوط الثاني، مسجلًا هدفين بتوقيعي رومولو أوتيرو “ركلة جزاء”، وكابونجو كاسونجو في الدقيقتين 71 و73، إلا أن تلك الانتفاضة لم تشفع في خسارة الوحدة.وفق “أخبار 24”.

وواصل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81، عقب تلقي أنسيلمو دي مورايس، بطاقة حمراء، للإنذار الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة، محتلًا المركز الخامس في جدول دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة، في المركز السابع.

السومة ينقذ الأهلي من انتفاضة الوحدة في مباراة الـ5 أهداف

اخبار رياضية
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