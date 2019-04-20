عائلة البشير تغادر المقر الرئاسي.. والعثور على مبالغ مالية ضخمة بمنزله

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، فتش مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير وعثر على مبالغ مالية ضخمة.
وذكرت تلك الوسائل أنه تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بلغت 351 ألف دولار، و6.6 ألف يورو، و5 مليارات جنيه، وقد أمرت النيابة بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمرت بتقييد دعوى بالواقعة والقبض على الرئيس المعزول لاستجوابه وإحالة البلاغ للمحكمة.
فيما نقلت صحيفة “الانتباهة” أن السلطات أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش “بيت الضيافة”، وأمرت عائلته بالمغادرة، بعد يومين من نقله إلى سجن كوبر.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الصحيفة أن جميع أفراد أسرة البشير أخلوا المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم، حيث كان البشير يقيم في “بيت الضيافة” ومعه زوجتاه ووالدته وشقيقاه علي وعباس وعائلتهما وآخرون من أقربائه.