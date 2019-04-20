“السياحة”: تنفيذ خطة لتوطين الوظائف القيادية في القطاع السياحي قريباً

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن وجود خطة لتوطين عدد من الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي، سيجري تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقالت الهيئة إن مركز تنمية الموارد البشرية السياحية يعمل حالياً على إعداد وتجهيز الخطة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وعدد من الشركاء بالقطاع الخاص.
وأوضحت أن نسبة التوطين في الأنشطة السياحة تبلغ حالياً 22.9%، لافتة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أنه يجري العمل لرفع هذه النسبة إلى 23.2% أو أكثر في العام 2020، وذلك نظراً للنمو الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.
وأبانت أن عدد المرشدين السياحيين المرخص لهم في المملكة بلغ 595 مرشداً، بعد إصدار 46 رخصة لمرشدين خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن منطقة الرياض تصدرت المناطق بعدد 99 مرشدا تليها جدة بـ93 مرشدا، ثم الأحساء بـ68 مرشداً.