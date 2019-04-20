أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه بات بإمكان عملائها الأفراد استيراد كاميرات المراقبة؛ وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بها.
وأوضحت الهيئة، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، أن هناك 3 ضوابط لاستيراد الأفراد لكاميرات المراقبة؛ وهي أن يكون استيرادها لغرض شخصي، وأن تكون واردة بأسماء أفراد، وألا تكون مستوردة بكميات تجارية.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت الشروط اللازمة لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، والمواصفات الفنية التي من الواجب توفرها، ومن أبرزها أن تكون الكاميرا ملونة، وعدم استخدام الكاميرات المتحركة في مجالات الخصوصية إلا بإذن من الجهة المختصة، وعدم استخدام كاميرات خفية إلا بإذن من الجهة المختصة.
وفق “أخبار 24”.