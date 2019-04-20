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أخبار محلية > شاب سعودي يعمل منذ 9 سنوات في طهى البطاطس ويفتح عدة فروع
20/04/2019   8:24 ص

شاب سعودي يعمل منذ 9 سنوات في طهى البطاطس ويفتح عدة فروع

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قرر شاب سعودي ويدعى أحمد الوافي، عمره 30 عاماً من مكة المكرمة، كسر ثقافة العيب والعمل في تحضير وطهى البطاطس منذ 9 سنوات.

وجاء في التفاصيل، أن الوافي ترك دراسته قبل 9 سنوات؛ بسبب ظروفه المادية، وتعلم واكتسب الخبرة في طهى البطاطس من وافد يمني كان يعمل بجوار إحدى الكليات.

وأوضح الشاب أنه استدان لفتح أول محل يديره بنفسه، وأنه بعد سنوات من المشقة والتعب، تمكن من افتتاح فرعه الـ 9 المعروف باسم”حماده بطاطس”، لافتاً إلى أن هذا كله بفضل الله ثم بفضل دعاء والدته وبرّه لها، داعياً الشباب السعودي إلى خوض التجارب وعدم الاستسلام للبطالة.وفق “أخبار 24”.

شاب سعودي يعمل منذ 9 سنوات في طهى البطاطس ويفتح عدة فروع

أخبار محلية
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