نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تغلق مجمعاً طبياً في الرياض وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة
20/04/2019   8:22 ص

“الصحة” تغلق مجمعاً طبياً في الرياض وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة

+ = -
443

أغلقت وزارة الصحة مجمعاً طبياً في مدينة الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية، بعد ضبطها مخالفات جسيمة.

وأوضحت الوزارة، من خلال حسابها على “تويتر” أمس (الجمعة)، أن المجمع الطبي ستطاله عقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين، بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تغلق مجمعاً طبياً في الرياض وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885039106.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.