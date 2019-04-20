صورة مؤثرة للأمير خالد بن طلال وهو ينظر لنجله الوليد بعد إتمامه 30‎ سنة نصفها في غيبوبة

نشرت الأميرة ريما بنت طلال بن عبد العزيز صورة لشقيقها الأمير خالد بن طلال وهو ينظر بتأثر لنجله الوليد المنوم في غيبوبة منذ ما يقرب من 14 عاماً.
وكتبت الأميرة تعليقاً على الصورة عبر حسابه في “تويتر” قالت فيه: “حبيبي وليد اليوم كمّلت ٣٠سنة ما شاء الله، قضيت ١٤ سنة منها في المستشفى، الله يشفيك ويعافيك ويحفظك”.
يُذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 14 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015 ثم أعلن في ديسمبر الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس لإيقاف نزيف تعرض له، وهو ما تم وتمكن الفريق الطبي من السيطرة عليه.وفق “أخبار 24”.