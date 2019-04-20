طبيعة خلابة ساحرة… تصوير جوي لوادي “الأرطاوي” و”روضة الخشم” بعد هطول الأمطار

نشر المصور حمد السلوم المهتم بأحوال الطقس، تصويراً جوياً وثقه لـ”شعيب الأرطاوي ” و”روضة الخشم” شمال مدينة تمير التابعة لمنطقة الرياض، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة اليومين الماضيين.
وتظهر المقاطع التي التقطها السلوم بكاميرا طائرته المسيرة، جريان وادي الأرطاوية وعدد من الأودية والشعاب بتمير، وجمال الطبيعة التي رسمتها الأمطار في منظر طبيعي خلاب ساحر.
وكانت مناطق متفرقة من محافظة شقراء ومحافظات سدير والمراكز التابعة لها، قد شهدت أمس الخميس هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب.
وفق “أخبار 24”.