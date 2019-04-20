نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طبيعة خلابة ساحرة… تصوير جوي لوادي “الأرطاوي” و”روضة الخشم” بعد هطول الأمطار
20/04/2019   8:15 ص

طبيعة خلابة ساحرة… تصوير جوي لوادي “الأرطاوي” و”روضة الخشم” بعد هطول الأمطار

+ = -
430

نشر المصور حمد السلوم المهتم بأحوال الطقس، تصويراً جوياً وثقه لـ”شعيب الأرطاوي ” و”روضة الخشم” شمال مدينة تمير التابعة لمنطقة الرياض، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة اليومين الماضيين.

وتظهر المقاطع التي التقطها السلوم بكاميرا طائرته المسيرة، جريان وادي الأرطاوية وعدد من الأودية والشعاب‎ بتمير، وجمال الطبيعة التي رسمتها الأمطار في منظر طبيعي خلاب ساحر.

وكانت مناطق متفرقة من محافظة شقراء ومحافظات سدير والمراكز التابعة لها، قد شهدت أمس الخميس هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب.

الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة

وفق “أخبار 24”.

طبيعة خلابة ساحرة… تصوير جوي لوادي “الأرطاوي” و”روضة الخشم” بعد هطول الأمطار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885039078.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.