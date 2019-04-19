لدغة ثعبان تنهي حياة ابنة العاشرة بجازان بعد احتفالها بتفوقها الدراسي

تُوفيت طفلة في العاشرة من العمر مساء أمس الخميس داخل منزل أسرتها بإحدى قرى جازان، إثر تعرضها للدغة من ثعبان سام.
وأوضح خال الطفلة أنهم تفاجأوا مساء أمس بصراخ ابنة شقيقته (إمتنان) فجأة، بعد نزولها من مركبة والدها، وأخبرتهم أن ثعباناً لدغها، فنقلوها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالسم.
وأضاف أن إمتنان قبل تعرضها للدغ بوقت قليل كانت تغمرها السعادة لتفوقها الدراسي وتُحدثهم عن ذلك، مشيراً إلى أن الثعبان الذي لدغها شديد السُّمية ويُعرف باسم “الثعبان الأسود الخبيث” و “الأبتر” و”الأسودي”.وفق “أخبار 24”.
وشيعت جموع غفيرة الطفلة بقرية “أبو العشرة” جنوب محافظة العارضة بعد صلاة عصر أمس الخميس، وسط حالة من الحزن انتابت الأهالي الذين أكد بعضهم أن الثعابين تظهر بكثرة في هذه الفترة بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تُخرجها من جحورها.