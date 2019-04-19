مواطن يلفظ أنفاسه الأخيرة والمصحف بين يديه قبيل صلاة الجمعة اليوم

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة قبيل صلاة الجمعة اليوم داخل أحد الجوامع بمدينة سبت العلايا التابعة لمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.
وكان المواطن عبدالله علي الحارثي (47 عاماً) يحمل مصحفه ويقرأ القرآن داخل الجامع في انتظار صعود الإمام على المنبر، وفي أثناء ذلك، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، ففزع المصلون لإسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة.
وذكر شهود عيان كانوا متواجدين بالمسجد أن بعض المصلين أجهشوا بالبكاء تأثراً بما رأوه أمام أعينهم، معتبرين ميتته أثناء قراءته القرآن داخل الجامع وفي يوم جمعة من علامات حسن الخاتمة.حسب “أخبار 24”.
ونعى الحارثي بعض المغردين من أقاربه ومعارفه، حيث أثنوا على أخلاقه وعددوا بعض مآثره، ودعوا الله عز وجل أن يرحمه ويرزق أهله السلوان والصبر.