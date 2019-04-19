تستعد شواطئ محافظة الوجه لاستقبال موسم الصيف، بتجهيز الشواطئ، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين كل عام، حيث أظهرت صور جماليات الشاطئ التي تمتاز بمقومات سياحية جذابة للمتنزهين.
ويعد شاطئ شرم زاعم من أبرز الشواطئ بالمحافظة، وهو عبارة عن خليج نصف دائرة تقل فيه الأمواج يقع شمال المدينة على ساحل البحر بمساحة تقدر بحوالي 20000م² وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات ميـاه وكافيتريا وألعاب للأطفال وتم زراعته بالنخيل والأشجار.
ويجذب هذا الشاطئ العديد من المتنزهين والذين يقضون فيه أجمل الأوقات وأمتعها وممارسة هواية السباحة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات على هذا الشاطئ لجوه العليل ومكانه المميز.
وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود العطوي، أن البلدية تعمل على تجهيز شواطئ المحافظة استعداد للإجازة الصيفية، بصيانة أعمدة الكهرباء والإنارة ودورات المياه، وزيادة المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري والنجيل وصيانة ألعاب الأطفال.
وفق “أخبار 24”.