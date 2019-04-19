تمكّنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع الليث التابع لحرس الحدود، من إخلاء راكبة فرنسية تبلغ من العمر 85 عاماً تعرضت ساقها للكسر على متن سفينة سياحية إيطالية في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة استقبل اتصالاً من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز، يؤكد تلقيه رسالة إلكترونية من سفينة ركاب سياحية، يفيد بوجود راكبة مسنة من الجنسية الفرنسية تعاني من كسر في إحدى ساقيها، ويرغب في عملية إخلاء طبي لها.
وأكد القريني، أنه على الفور تم تكليف سفينة لحرس الحدود من قاعدة الأمير محمد بن نايف لملاقاتها، وإخلاء الراكبة المصابة، والكشف عليها من قبل الطاقم الطبي، ثم نقلها إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف، وأقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى السعودي الألماني، والسماح للسفينة بمواصلة رحلتها.
وفق “أخبار 24”.