“هيئة الاتصالات” تجدد تنبيهها لمستخدمي الواتساب بتفعيل خاصية التحقق الثنائي.. وتوضح الطريقة ‎

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الجمعة) التنبيه على مستخدمي تطبيق الواتساب، بتفعيل خاصية التحقق الثنائي، حمايةً لحساباتهم من الاختراق.
ونشرت الهيئة إنفوجرافيك، أوضحت فيه أن التحقق الثنائي لتأمين التطبيق يتم عبر الخطوات التالية، فتح البرنامج والضغط على الإعدادات في الأسفل واختيار الحساب ثم اختيار التحقق بخطوتين وتفعيل الخاصية عن طريق الضغط على تمكين ويتم إدخال رقم سري للبرنامج.
يُذكر أن الهيئة توجه بصورة دائمة المستخدمين بعدم الاستجابة للرسائل التي تدعي أنها من فريق دعم “الواتساب”، والتي تطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، كما تحذر من رسائل الاحتيال المختلفة التي تصل على تطبيقات التواصل.حسب “أخبار 24”.
ننصح مستخدمي تطبيق #الواتساب بتفعيل خاصية التحقق الثنائي pic.twitter.com/s61Avjx7Ry
— هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ١٩ أبريل ٢٠١٩