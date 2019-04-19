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أخبار محلية > بالفيديو.. أشهر الإسعافات الأولية الخطأ وكيف تصححها
19/04/2019   9:29 م

بالفيديو.. أشهر الإسعافات الأولية الخطأ وكيف تصححها

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عرضت وزارة الصحة في مقطع فيديو قصير أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية، إضافة إلى تصحيحها، لكي تعم الفائدة ولا تحدث مضاعفات خطيرة عند وقوع إصابة أو حدوث حالة مرضية.

وتناول المقطع كيفية الإسعاف الأولي عند حدوث الرعاف، وكذلك الحروق البسيطة وخطأ وضع الثلج عليها موضحاً الطريقة الصحيحة، وعما يجب أن تفعله عند فقد إحدى الأسنان وخطأ التخلص منها في حين يمكن إعادتها إلى مكانها.

وأوضحت الوزارة ما عليك فعله عند إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية، وكيف تعالج الجروح والكسور، والاحتياطات التي تتخذها عند حدوث صعق كهربائي، أو شرب مادة سامة بالخطأ.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أشهر الإسعافات الأولية الخطأ وكيف تصححها

أخبار محلية
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