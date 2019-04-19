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أخبار محلية > الأرصاد: تقلبات جوية على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع القادم
19/04/2019   9:28 م

الأرصاد: تقلبات جوية على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع القادم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر بعض مناطق المملكة بتقلبات جوية مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في شبه انعدام للرؤية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن هذه التقلبات قد تشمل مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران، مع انخفاض في درجات الحرارة.
ودعت الأرصاد لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر لمعرفة حالة الطقس أولاً بأول.وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: تقلبات جوية على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع القادم

أخبار محلية
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