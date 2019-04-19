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أخبار محلية > سفارة المملكة في جورجيا: لا صحة لما يُثار حول إلغاء جوازي سفر مواطنتين
19/04/2019   4:45 م

سفارة المملكة في جورجيا: لا صحة لما يُثار حول إلغاء جوازي سفر مواطنتين

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نفت سفارة المملكة في جورجيا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء جوازي سفر الشقيقتين السعوديتين “مها ووفاء زايد”، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأبانت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن جوازي الفتاتين لم يتم إلغاؤهما، وأنهما لا يزالان ساريا المفعول.

وقالت: “إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالان ساريا المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما”.وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في جورجيا: لا صحة لما يُثار حول إلغاء جوازي سفر مواطنتين

أخبار محلية
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