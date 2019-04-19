أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي يترأسه وافد من الجنسية الباكستانية يقوم بسرقة الشاحنات والاستيلاء على ما تحمله من بضائع، ومن ثم بيع الشاحنات بعد تزوير أرقام هياكلها.
وتمكنت الحملة الأمنية الجنائية بشرطة الرياض من رصد وتتبع عدد من الشاحنات المسروقة وتحديد أماكن إيقافها، إلى أن تم ضبط أفراد العصابة، والورشة التي يتم فيها تزوير أرقام هياكل الشاحنات، وتشليحها إلى قطع غيار.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” رصد رجال الأمن لإحدى الشاحنات المسروقة متوقفةً في أحد الشوارع حيث تركتها العصابة في هذا الموقع للعودة لها لاحقاً، كما أظهر وجود شاحنتين بداخل الورشة، وعدد من الماكينات وأجزاء مختلفة من قطع الشاحنات تم تشليحها.
كما أظهر الفيديو وجود عدد من اللوحات المعدنية التي تتضمن أرقام هياكل ومعلومات الشاحنات، إلى جانب لوحات مرورية مختلفة، تقوم العصابة بتركيبها على الشاحنات لتسهيل عبورها نقاط التفتيش والوصول إلى مناطق أخرى.
وضبطت الحملة الأمنية أحد المستودعات بحي السلي بالرياض تستغله العصابة لتخزين البضائع والأشياء المسروقة، ومن ثم تصريفها وبيعها في السوق.
وفق “أخبار 24”.