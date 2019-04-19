الاتفاق يقيل مدربه بيرناس لتجنب «حسابات الهبوط»

أعلن نادي الاتفاق إقالة مدربه الإسباني سيرخيو بيرناس من منصبه، وذلك بعد تلقي الفريق الأول لكرة القدم خسارة أخرى في مسيرته الدورية أمام الاتحاد يوم الخميس ضمن المرحلة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي القرار الاتفاقي على بعد مباراتين فقط من نهاية موسم الفريق، ولكن هاتين المواجهتين أمام الهلال والأهلي تحتمل أكثر من سيناريو بينها دخول الفريق في دوامة حسابات الهبوط حال تعرضه للخسارة، إذ يملك 33 نقطة في حين جمع القادسية 27 في المركز الـ14، ومازال يستطيع الوصول إلى 36 نقطة، إلا أن فوز واحد في المباراتين المتبقيتين للاتفاق من شأنه أن يحسم بقاؤه عن الخطر.وفق “الرياضية”.
يذكر أن إدارة الاتفاق عينت الإسباني بيرناس مدرباً للفريق في نوفمبر الماضي عوضاً عن المقال حينها الأوروجوياني ليوناردو راموس.