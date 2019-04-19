بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد مباراة الأهلي

روى المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أحمد عفيفي، تفاصيل الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي فريقه والأهلي، عقب المباراة بين الناديين.
قال عفيفي لموقع في الجول: “الأهلي تعهد في الاجتماع الأمني بدخول أعضاء النادي فقط في المدرجات، ولكن في النهاية الجماهير دخلت الملعب وتعرضنا لسباب متواصل قبل نصف ساعة من بداية المباراة”.
وأضاف: “عبد الله السعيد تعرض لسباب متواصل من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة، هو أكثر لاعب تعرض للهجوم من الجماهير، ويليه عمر جابر، وأحمد الشناوي”.
وتابع: “نحن كأعضاء مجلس إدارة نادي بيراميدز تعرضنا للسباب أيضاً في المقصورة، ورغم كل ذلك إلا أننا لم نقم بأي رد فعل تجاه أي حد، ردود أفعالنا تكون داخل الملعب فقط”.حسب “أخبار 24”.
و أوضح عفيفي: “أحد العاملين في قناة الأهلي سب عمر جابر بشدة أثناء خروج الأخير من أرض الملعب وسأله “ماذا تريد”، وفي تلك اللحظة تدخل المدير التنفيذي محمد العاصي ليقول لصاحب السباب بأن عمر جابر “يريد أن يكسب”، في نفس التوقيت تدخل أحمد فتحي في الأمر، ولولا تدخل الأمن لقام اللاعب بالتعدي بالأيدي على المدير التنفيذي لبيراميدز، ووكذلك تدخل لاعبنا محمد فتحي وتم الاعتداء عليه”.
واختتم عفيفي: “نحن نُقدر للغاية الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك لم يكن لنا أي ردود فعل داخل الملعب، وكذلك نُقدر بشدة الظروف التي يمر بها الأهلي”.