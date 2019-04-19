صحيفة تركية: “قوميز” قريب من الانتقال إلى فناربخشه الصيف المقبل

ذكرت صحيفة “آي سبور” التركية أن الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريب من العودة إلى الدوري التركي الصيف المقبل عبر نادي فناربخشه.
وانتقل جوميز (33 عاماً) إلى الهلال الصيف الماضي، قادماً من جالطة سراي التركي، حيث برز بشدة في موسمه الأول، وأصبح هداف الفريق في كل المسابقات وعنصراً فاعلاً في التشكيلة الهلالية.
وأوضحت الصحيفة أن نادي فناربخشه قدم عرضًا مغريًا إلى وكيل أعمال جوميز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن اللاعب أخبر وكيل أعماله برغبته في العودة إلى الدوري التركي من جديد في الموسم القادم، وأنه أصبح قريباً للغاية من الانضمام إلى صفوف فناربخشه.