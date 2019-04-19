نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد القرار.. القادسية يوقف رواتب شراحيلي
19/04/2019   4:38 م

بعد القرار.. القادسية يوقف رواتب شراحيلي

+ = -
742

قرر نادي القادسية إيقاف رواتب شايع شراحيلي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أدانته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بتعاطي مادة الأمفيتامين المحظورة.

وأوضح لـ “الرياضية” مصدر رسمي، داخل القادسية، أن النادي لن يستأنف على قرار اللجنة، الصادر أمس، بإيقاف اللاعب عاماً واحداً، نظراً لتنازل الأخير عن حقه في فتح وتحليل العينة “ب”.

وأفاد المصدر بإيقاف الإدارة رواتب شراحيلي لحين انقضاء فترة عدم أهليته لممارسة الرياضة في 11 مارس 2020م، مع منعه من خوض التدريبات سوى في الشهرين الأخيرين للفترة بموجب القانون، علما أن عقده مع القادسية يمتد حتى صيف 2020م.

بعد القرار.. القادسية يوقف رواتب شراحيلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885039001.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.