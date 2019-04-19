بعد القرار.. القادسية يوقف رواتب شراحيلي

قرر نادي القادسية إيقاف رواتب شايع شراحيلي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أدانته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بتعاطي مادة الأمفيتامين المحظورة.
وأوضح لـ “الرياضية” مصدر رسمي، داخل القادسية، أن النادي لن يستأنف على قرار اللجنة، الصادر أمس، بإيقاف اللاعب عاماً واحداً، نظراً لتنازل الأخير عن حقه في فتح وتحليل العينة “ب”.
وأفاد المصدر بإيقاف الإدارة رواتب شراحيلي لحين انقضاء فترة عدم أهليته لممارسة الرياضة في 11 مارس 2020م، مع منعه من خوض التدريبات سوى في الشهرين الأخيرين للفترة بموجب القانون، علما أن عقده مع القادسية يمتد حتى صيف 2020م.