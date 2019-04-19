الأهلي يكشف حجم إصابة المسيليم والمقهوي وعسيري

كشف النادي الأهلي، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الثلاثي ياسر المسيليم، حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، عقب إجراء الثلاثي فحوص طبية، للكشف عن إصاباتهم.
ويستعد الأهلي لملاقاة الوحدة مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأثبتت الآشعة التي أجراها ياسر المسيليم، عن تعرضه لالتواء في الكاحل من الدرجة الثالثة، نتج عنه قطع كامل للرباط الخارجي للكاحل، ليصبح بحاجة إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل.
وأكدت الآشعة التي أجراها حسين المقهوي، عن تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وحاجته من 3 إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل.وفق”أخبار 24″.
أما عن عبد الفتاح عسيري، فقد أثبتت الآشعة، عن تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية، وحاجته من أسبوع إلى 10 أيام من العلاج والتأهيل.