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اخبار رياضية > ياسر القحطاني يوجه رسالة للهلال عقب خسارة كأس زايد
19/04/2019   4:36 م

ياسر القحطاني يوجه رسالة للهلال عقب خسارة كأس زايد

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حرص ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، على تقديم الدعم للاعبي الفريق، عقب خسارة كأس زايد للأندية الأبطال.

وخسر الهلال لقب كأس زايد للأندية الأبطال، موسم 2018-19، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة، بنتيجة (1-2).

ونشر القحطاني رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاءت كالآتي..”هاردلك للزعيم، مبروك للنجم الساحلي..  شكراً لنجومنا على عطائهم وتضحيتهم وروحهم.. لا زال للمجد بقية يا زعيم.. (مايبطي السيل إلا من كبره) يدًا بيد نصل للمجد.. أنا عن نفسي مع هلالنا للآخر، وأعتقد كل هلالي مخلص ومحب للكيان هذا شعوره.. دمتم ودام الزعيم”.وفق “أخبار 24”.

وعادت بعثة الهلال إلى الرياض مساء الخميس، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت، استعدادًا لملاقاة استقلال طهران الإيراني الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ياسر القحطاني يوجه رسالة للهلال عقب خسارة كأس زايد

اخبار رياضية
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