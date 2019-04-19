علق رئيس الهلال السابق سامي الجابر على ظهوره المتكرر مع المدرب السابق للفريق الأزرق خورخي خيسوس، موضحاً أن الأخير أصبح صديقه، وأنه منذ تفاوضه معه لتدريب الهلال، تحول إلى محب الهلال والدليل على ذلك حضوره مباراة النهائي في البطولة العربية.
وأكد سامي خلال حديث له لبرنامج”صدى الملاعب”، دعمه ووقوفه في وقت الشدة مع كل من في نادي الهلال سواء كان المدرب زوران أو رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل أو اللاعبين، عازيا بعض إخفاقات الفريق في الفترة الماضية لضغط المباريات والإصابات المتكررة والانتقال من مدرسة تدريبية لأخرى.
ودعا الجابر جماهير الهلال إلى الوقوف مع الفريق في حالتي الفوز أو الخسارة، لأن الفريق يشارك في العديد من البطولات وينافس عليها جميعا، فإذا خسر واحدة يجب الوقوف خلفه ليكسب ويفوز بأخرى، خاصة وأن جماهير الهلال تريد أن يكون الهلال دائما في المقدمة، وأن يفوز باي بطولة يشارك فيها.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهلال خسر أمس (الخميس) نهائي بطولة زايد للأندية العربية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف، وكان رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل علق على حديث الجابر بأنه يدعم الهلال، بالقول إذا كان سامي داعم للهلال فعلا لكان حضر في المعسكرات.
#سامي_الجابر يعلق على ظهوره مع جيسوس ويطالب بدعم #الهلال عبر#صدى_الملاعب#كأس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/pvRnS0SRzF
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٨ أبريل ٢٠١٩