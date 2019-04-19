نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “ساما”: منح 13 وكيلاً مصرفياً رخصاً للعمل في المملكة.. والبنوك الرقمية قيد الدراسة
19/04/2019   12:30 م

“ساما”: منح 13 وكيلاً مصرفياً رخصاً للعمل في المملكة.. والبنوك الرقمية قيد الدراسة

+ = -
937

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنها منحت 13 وكيلاً مصرفياً تراخيص للعمل في المملكة، وأن هذه الوكالات تباشر العمل حالياً بموجب التنظيم الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وأكد محافظ “ساما” الدكتور أحمد الخليفي في تصريحات خلال تدشينه البنك العراقي التجاري مؤخراً بحضور وزير المالية العراقي، أن المؤسسة تشجع وتدعم الاتجاه لمزاولة نشاط وكلاء المصارف.

وأبان بحسب صحيفة “الاقتصادية” أن أمام المؤسسة الآن نحو أربعة طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، من بينها طلبات محلية، مضيفاً أن هذه الطلبات قيد الدراسة.

من جانب آخر، أوضح الخليفي أن نشاط البنوك الرقمية جديد على المستوى الدولي والمحلي، ويحتاج إلى المزيد من المتابعة، مشيراً إلى أن الطلب الموجود لدى مؤسسة النقد لا يزال قائماً وتجري دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع النظر فيه قريباً.

“ساما”: منح 13 وكيلاً مصرفياً رخصاً للعمل في المملكة.. والبنوك الرقمية قيد الدراسة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038983.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.