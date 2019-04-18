المريسل: هلال “زوران” يتعرض لـ “مؤامرة”!

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مؤامرة يتعرض لها الأمير محمد بن فيصل من أشخاص لا يريدون نجاحه مع الهلال .
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر” لم يعد هناك سر نخفيه ، ما يتعرض له #هلال_زوران مؤامرة من الطابور الخامس الذي يهاجم الأمير محمد بن فيصل و لا يريد نجاحه”.
وأضاف قائلاً “وحده جمهور الهلال قادر على التصدي له”.
وفاز النجم الساحلي التونسي على الهلال، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وانتهت بفوز النجم الساحلي 2-1 وتوج بالبطولة.وفق “المرصد”.