نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: الهلال يتفق على إقالة زوران بعد خسارة فرصته الأخيرة
18/04/2019   10:21 م

مصادر: الهلال يتفق على إقالة زوران بعد خسارة فرصته الأخيرة

+ = -
1366

كشفت مصادر مطلع لموقع شووت، أن ادارة نادي الهلال اتفقت على اقالة المدرب الصربي زوران ماميتش، من تدريب الفريق بعد الاتفاق معه

على أن الفرصة الأخيرة له في البطولة العربية، وقد أوضحت الادارة في اجتماعها السابق، أن البطولة العربية هو المهر لبقاء المدرب على رأس الهرم الهلالي، ولكن خسارة اليوم ثبت قرار الإدارة بإقالة المدرب.

وأوضح المصدر، أن أحد أعضاء الشرف الهلاليين قد تكفل بقيمة الشرط الجزائي الخاص بزوران، وأنه طرح هذا الخيار أمام اللإدارة في الاسبوع الماضي.وفق “أخبار 24”.

ولم يذكر المصدر اسم المدرب البديل، حيث تشير الأنباء إلى أن الفريق يفاضل بين إعادة خيسوس للتدريب بعد إقناعه، أز التعاقد مع مدرب الاهلي السابق بابلو جويدي.

مصادر: الهلال يتفق على إقالة زوران بعد خسارة فرصته الأخيرة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038871.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.