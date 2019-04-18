مصادر: الهلال يتفق على إقالة زوران بعد خسارة فرصته الأخيرة

كشفت مصادر مطلع لموقع شووت، أن ادارة نادي الهلال اتفقت على اقالة المدرب الصربي زوران ماميتش، من تدريب الفريق بعد الاتفاق معه
على أن الفرصة الأخيرة له في البطولة العربية، وقد أوضحت الادارة في اجتماعها السابق، أن البطولة العربية هو المهر لبقاء المدرب على رأس الهرم الهلالي، ولكن خسارة اليوم ثبت قرار الإدارة بإقالة المدرب.
وأوضح المصدر، أن أحد أعضاء الشرف الهلاليين قد تكفل بقيمة الشرط الجزائي الخاص بزوران، وأنه طرح هذا الخيار أمام اللإدارة في الاسبوع الماضي.وفق “أخبار 24”.
ولم يذكر المصدر اسم المدرب البديل، حيث تشير الأنباء إلى أن الفريق يفاضل بين إعادة خيسوس للتدريب بعد إقناعه، أز التعاقد مع مدرب الاهلي السابق بابلو جويدي.