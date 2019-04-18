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اخبار رياضية > بعد خسارة البطولة العربية.. محمد بن فيصل يهاجم “اتحاد القدم” و”سامي الجابر”
18/04/2019   10:19 م

بعد خسارة البطولة العربية.. محمد بن فيصل يهاجم “اتحاد القدم” و”سامي الجابر”

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هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف الأمير محمد بن فيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم والرئيس السابق للنادي سامي الجابر.

وقال رئيس الهلال – بعد مباراة الهلال التي خسرها أمام النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية لكرة القدم – إنه يتقدم بالتهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم ويبارك لهم خسارة الهلال.

كما قال عن سامي الجابر إنه لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم الحالي، وكان حضوره مع مدربه السابق (خيسوس) للاستعراض فقط، مؤكداً أن الرؤساء السابقين إذا أرادوا الدعم يحضرون للمعسكر لتحفيز اللاعبين.حسب “أخبار 24”.

ودافع رئيس الهلال عن المدرب زوران قائلا إنه يملك سجلاً كبيراً؛ لكن تداخلت البطولات ولم يجد وقتاً كافياً لتطبيق تكتيكاته، مشيراً إلى أن زوران حضر في منتصف الموسم ووسط ضغوطات عالية.

بعد خسارة البطولة العربية.. محمد بن فيصل يهاجم “اتحاد القدم” و”سامي الجابر”

اخبار رياضية
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