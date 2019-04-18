نجحت قيادة التحالف العربي في استهداف وتدمير أهداف حيوية وأسلحة مهمة تابعة للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك في محافظتي صعدة وحجة.
وأظهر مقطع فيديو نشره التحالف، استهداف منصة إطلاق صواريخ بمحافظة صعدة، مديرية الظاهر، وتدمير عربة برشاش عيار 23 وعناصر مقاتلة بمحافظة حجة مديرية مستبا، وتدمير راجمة صواريخ “غراد” في صعدة، تابعة جميعها للميليشيات.
كما دمرت قيادة التحالف عربة نقل أسلحة ومركز اتصالات تابعين لميليشيات الحوثي بمحافظة صعدة مديرية كتاف والبقع، كما استهدفت ودمرت عربة نقل صواريخ “زلزال”، بمحافظة حجة مديرية حرض، تتبع لميليشيات الحوثي.
وفق “أخبار 24”.