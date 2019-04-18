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أخبار محلية > الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطنَين ووافد لتورطهم في ترويج الحبوب المخدرة بالرياض
18/04/2019   10:17 م

الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطنَين ووافد لتورطهم في ترويج الحبوب المخدرة بالرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً في ثلاثة جناة في منطقة الرياض لتورطهم في ترويج الحبوب المخدرة.

وأوضحت الوزارة أن المتورطين سطام بن عصلان بن محمد الخالدي وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي “سعوديا الجنسية” وأحمد مصطفى المحرب “سوري الجنسية” تم القبض عليهم عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة في الرياض.حسب “أخبار 24”.

الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطنَين ووافد لتورطهم في ترويج الحبوب المخدرة بالرياض

أخبار محلية
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