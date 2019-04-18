“سكني” يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك لـ 1500 فيلا وتاون هاوس

أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين للفلل والتاون هاوس ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقتي الشرقية وتبوك، ليوفرا أكثر من 1500 وحدة سكنية تحت الإنشاء.
ويقع المشروع الأول “سدين” في حاضرة الدمام ويوفر 997 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية 1,452,560 متراً مربعاً، ومساحة الوحدة إلى 381 متراً مربعاً، وتبدأ أسعاره من 510 آلاف ريال وبأقساط شهرية تبدأ من 1700 ريال.
تتوفر في المشروع كامل الخدمات التي تتوافق مع معايير جودة الحياة من حدائق عامة ومساحات خضراء وملاعب للأطفال ومواقع مخصصة للمدارس ومسجدين، بالإضافة إلى المرافق التجارية، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.وفق “أخبار 24”.
المشروع الثاني في منطقة تبوك “درة المدائن”، على مساحة 497,964 متراً مربعاً، ويضم 504 وحدات سكنية “فيلا”، وتبدأ أسعاره من 677,137 ريال، بقسط شهري يبدأ من 2257 ريالاً بمساحات بين 276-658 متراً مربعاً للفيلا، ويضم مساجد وحدائق ومركزاً ثقافياً وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وأخرى للجهات الحكومية.
وأكّد برنامج “سكني” أن هذه المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، ونظام تصريف السيول، داعياً المستفيدين المرشحين في المنطقتين الراغبين في التملك إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع، أو استكمال الحجز الإلكتروني في تطبيق سكني والموقع الإلكترونيhttps://rep.sakani.housing.sa/beneficiary-login .