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أخبار محلية > “المنشطات” توقف شايع شراحيلي لمدة عام بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في مباراة فريقه أمام النصر
18/04/2019   5:25 م

“المنشطات” توقف شايع شراحيلي لمدة عام بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في مباراة فريقه أمام النصر

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أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بيانٍ لها، اليوم الخميس، قراراً تأديبياً بإيقاف لاعب نادي القادسية “شايع شراحيلي” لمدة عام، وذلك لانتهاكه لأنظمة الرقابة على المنشطات.

جاء ذلك بعد فحص العينة التي اُخذت خلال مباراة القادسية أمام النصر في السادس من فبراير الماضي.، حيث ثبت وجود مادة “أمفيتماين” المحظورة بها، وهي من مجموعة المنبهات “ع 6” المحظورة رياضياً، والتي تم اختبارها في مختبر سويسرا المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وذكرت اللجنة في بيانها، أن شراحيلي تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، كما قامت بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع والتي عقدت بتاريخ 20 مارس 2019 والتي تم من خلالها استعراض جميع المستندات وأخذ أقوال اللاعب.وفق “أخبار 24”.

“المنشطات” توقف شايع شراحيلي لمدة عام بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في مباراة فريقه أمام النصر

أخبار محلية
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