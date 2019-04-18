بنك التنمية الاجتماعية يخصص محفظة مالية بـ 4 مليارات ريال للأسر المنتجة

كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن البنك خصص محفظة مالية بمبلغ 4 مليارات ريال من رأس ماله لتقديم تمويل ميسر للأسرة المنتجة، بالإضافة للمخصص أصلاً لهذه الأسر من الدولة.
وكانت اللجنة الدائمة للأسر المنتجة، التي تضم 12 جهة حكومية، ويرأسها الراشد عقدت اجتماعها الأول بمقر البنك.
وأوضح الراشد أن مجلس الوزراء كلف البنك بتولي مسؤولية تمويل الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، وأن البنك سيعمل مع شركائه عبر اللجنة الدائمة للأسر المنتجة لتقديم منظومة متكاملة وتمكين الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، عبر الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابة وتطوير الدعم المالي والتسويق.وفق “أخبار 24”.
وأشار مدير بنك التنمية الاجتماعية إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها المنصة الإلكترونية التي عمل البنك على إنشائها لتخصيصها للأسر المنتجة وإدارة عمليات تقديم الخدمات المالية وغير المالية لها عبر هذه المنصة، وإتاحة تسويق منتجات الأسر عبرها، بالإضافة لجمع بيانات هذه الأسر وإسهامها في نمو الاقتصاد الوطني.
يذكر أن اللجنة الدائمة للأسر المنتجة تضم وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والثقافة، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، بجانب هيئة السياحة والتراث الوطني، وهيئة الغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية.