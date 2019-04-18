الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي ويعين يوسف عنبر مدرباً للفريق

أعلن نادي أهلي جدة إقالة مدربه الأوروجوياني فوساتي، وتعيين اللاعب السابق للفريق، يوسف عنبر، على رأس الجهاز الفني للأهلي في المباراة المقبلة.
ونشر الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه إقالة فوساتي، وقدم رئيس الاهلي عبدالله بترجي شكره وتقديره للمدرب فوساتي على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق، متمنياً له التوفيق في محطته التدريبية القادمة.
وعيّنت إدارة “الراقي” اللاعب السابق للفريق، يوسف عنبر،لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الرياضي الحالي، والتي ستبدأ بمواجهة الوحدة مساء يوم بعد غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ28 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 46 نقطة.