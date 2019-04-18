مخاوف بين جماهير الأهلي بعد تلميحات دجانيني والسومة بالرحيل

ألمح الثنائي الهجومي لفريق الأهلي السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر تفاريس دجانيني بالرحيل عن النادي، الأمر الذي أثار مخاوف الجماهير.
وكتب اللاعب دجانيني عبر صفحته على “الانستغرام” شاكرا النادي، حيث عد مباراة الهلال هي “الرقصة الأخيرة”، فيما نشر المهاجم السوري عمر السومة عبر حسابه في “سناب شات” تلميحة وداع لجمهور الأهلي خاصة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب انخفاض مستواه.
وتداولت جماهير النادي تلميحات اللاعبين، الأمر الذي أثار مخاوف من رحيلهم دون إيجاد البديل المناسب.
يذكر أن الأهلي خرج من الموسم الحالي خالي الوفاض، بعد أن خسر آخر فرصة متاحة له بالمنافسة على كأس زايد للأندية العربية الأبطال، عقب خروجه من الهلال في نصف النهائي بركلات الترجيح.وفق “أخبار 24”.