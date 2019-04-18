دوري أبطال أوروبا: تقنية الـ”فار” تبتسم لتوتنهام أمام السيتي

بلغ فريق توتنهام الأول لكرة القدم، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته، الأربعاء، في إياب ربع النهائي أمام مضيفه مانشستر سيتي، في منازلة هجومية مفتوحة من الفريقين الإنجليزيين انتهت لصالح السيتي 4-3.
واستغل توتنهام تفوقه الأسبوع الماضي على ملعبه بهدف وحيد، ليحقق بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إنجاز بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 57 عاماً، لملاقاة أياكس أمستردام الهولندي، حارماً فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا من مواصلة السعي لرباعية تاريخية هذا الموسم.
وجاءت المباراة جنونية من ثوانيها الأولى حتى الأخيرة، وشهدت تسجيل أربعة أهداف بالتساوي في الدقائق الـ11 الأولى، وانتهت بهدف ملغى في الدقيقة 90+3 لرحيم سترلينغ بداعي التسلل، كان كفيلا بمنح السيتي التأهل.وفق “أخبار 24”.