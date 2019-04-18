الهلال والنجم يتصارعان على «ذهب زايد»

يسدل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الخميس، الستار على بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، عندما يتواجهان في المباراة النهائية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
وفي طريقه للنهائي، تخطى الهلال نظيره الأهلي في نصف النهائي، بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقان الفوزبنتيجة 1 – 0 ذهاباً في الرياض وإياباً في جدة.
وبدأ الفريق العاصمي مشوار البطولة بالفوز على فريق الشباب العماني في دور الـ32 بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ثم تغلب في دور الـ16 على النفط العراقي 6 – 0 في مجموع اللقاءين.
وواصل الهلال مسيرته في المسابقة، عقب فوزه في دور الثمانية على الاتحاد السكندري المصري 3-0 ذهاباً في الرياض، ثم تعادل بدون أهداف إيابا في الاسكندرية.وفق “الرياضية”.
وكان النجم الساحلي صعد إلى المباراة النهائية بعد مشوار طويل، بدأه بتخطي فريق الرمثا الأردني في دور الـ 32 ثم تجاوز الوداد المغربي في دور الـ16، واجتاز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي في دور الـ8، فيما صعد إلى النهائي بعد إطاحته بالمريخ السوداني في نصف نهائي البطولة.