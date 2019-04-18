اتحاد القدم ينتظر نصيبه من جائزة الهلال في كأس زايد

كسب اتحاد القدم السعودي من مشاركة أندية الأهلي والنصر والاتحاد، في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 215626 ريالاً، إذ تنص لائحة البطولة على حصول كل اتحاد وطني على نسبة 10 في المئة من مكافآت أنديته المشاركة فيها.
وحصل اتحاد القدم على مبلغ 9375 ريالاً من مشاركة الاتحاد الذي غادر البطولة من دور الـ32، فيما كسب من مشاركة نادي النصر 17850 ريالاً، وجنى من مشاركة الأهلي الذي ودع البطولة من نصف النهائي أمام الهلال 187500 ريالاً.
وينتظر اتحاد القدم المبلغ الأضخم، في حال تحقيق فريق الهلال اللقب، عندما يواجه نظيره النجم الساحلي التونسي غداً، في نهائي البطولة، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث سيكون نصيب اتحاد اللعبة السعودي 2.250.000 ريال، أما في حال إخفاق الفريق الأزرق، بتحقيق البطولة سيكون نصيب الاتحاد السعودي 93.7500 ريال.وفق “الرياضية”.