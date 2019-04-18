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اخبار رياضية > رئيس النصر يطلب دعم الجماهير أمام الفتح
18/04/2019   2:12 م

رئيس النصر يطلب دعم الجماهير أمام الفتح

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طلب سعود ال سويلم رئيس نادي النصر من جماهير العالمي الحضور ودعم الفريق في مباراة الفتح ،حيث يسعى النصر لاستعادة صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤقتاً.

وكتب رئيس النصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :” جماهير العالمي الغالية: نصركم ينتظر دعمكم في المرحلة الأهم من الموسم، حضوركم غداً في الملز هو الحافز الأكبر لنجومكم للعودة لطريق النصر بإذن الله”.

و يستضيف النصر وصيف الدوري بـ 61 نقطة، نظيره الفتح صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة ،على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض،في افتتاح المرحلة 28 من المسابقة ،و الذي يقام عند الـ 8:45 مساء.وفق “أخبار 24”.

رئيس النصر يطلب دعم الجماهير أمام الفتح

اخبار رياضية
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