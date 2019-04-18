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أخبار محلية > اختطاف طفل رضيع بحي العتيبية بمكة.. والجهات الأمنية تعيده وتطيح بالجناة
18/04/2019   2:04 م

اختطاف طفل رضيع بحي العتيبية بمكة.. والجهات الأمنية تعيده وتطيح بالجناة

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شهد حي العتيبية بمكة المكرمة، جريمة اختطاف طفل رضيع عمره أربعة أشهر من الجنسية البرماوية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز القضية وإعادة الطفل والإطاحة بالجناة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة القرارة من أسرة برماوية عن اختفاء طفل عمره 4 أشهر من منزل والدته، وتعامل معه رجال الأمن على الفور وفتحوا تحقيقا في الواقعة.

وخلال التحقيقات، أفادت أسرة الرضيع وفقا لـ”سبق”، أن آخر زيارة للمنزل كانت من سيدة بنغالية، فجرى استدعاؤها للتحقيق معها، وانهارت واعترفت بخطف الطفل، موضحة أن شخصا من جنسية باكستانية طلب منها اختطاف الطفل بهدف الضغط على والدته للطلاق من زوجها ليقوم هو بالزواج منها.

وأكدت شرطة القرارة أنه تم تسليم الطفل لوالدته، والتحفظ على السيدة البنغالية رفقة أخرى باكستانية تورطت معها في الجريمة، والقبض على الشخص الباكستاني المدبر للعملية، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

اختطاف طفل رضيع بحي العتيبية بمكة.. والجهات الأمنية تعيده وتطيح بالجناة

أخبار محلية
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