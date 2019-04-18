في بيان صحفي.. المملكة والعراق تؤكدان على الروابط التاريخية والدينية والاجتماعية

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة العراق على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين البلدين، وأهمية استثمار هذا الإرث في تعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.
وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي بناءً على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين، جاءت انطلاقاً من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وترسيخاً للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع.
وأوضحت أن خادم الحرمين ورئيس الوزراء العراقي عقدا جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي .وفق “أخبار 24”.
وأشارت الخارجية إلى أن الأمير محمد بن سلمان التقى عبد المهدي وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.
ولفتت إلى أنه على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.