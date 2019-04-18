أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإنشاء دوائر في محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ العقود والامتيازات والمحررات الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها, بالإضافة إلى افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق .
وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ محمد الفهيد، أن المجلس بحث حاجة بعض محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة كما أقر المجلس إعادة تشكيل محاكم منطقة نجران ومحاكم منطقة الجوف.
وقال الفهيد: إن المجلس استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة فيما يتعلق بتفعيل الترافع أمام محاكم الاستئناف ووجه باتخاذ اللازم حيالها, مفيدًا أن المجلس وافق على تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم وعلى إلحاق بعض القضاة للحصول على الدبلوم العالي للعلوم القانونية والدبلوم الإعدادي في القانون من معهد الإدارة العامة.وفق “أخبار 24”.