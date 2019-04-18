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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المغامسي يجيب على سؤال هل كانت أم نبي الله موسى نبية؟
18/04/2019   2:00 م

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يجيب على سؤال هل كانت أم نبي الله موسى نبية؟

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أوضح الشيخ المغامسي، أن أم نبي الله موسى لم تكن نبية باتفاق العلماء، رغم أن الله تعالى ذكر في محكم تنزيله: “وأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ”.

وأضاف المغامسي خلال برنامج “الأبواب المتفرقة” على “mbc”، أن الوحي المقصود في الآية قد يكون في شكل إلهام أو رؤية منامية أو عن طريق ملك جاءها في هيئة بشر، وليس كل من أوحي له عن طريق ملك نبي، فقد تكرر أن أوحي لأشخاص عن طريق ملك ولم يكونوا من الأنبياء.وفق “أخبار 24”.

واستبعد الشيخ المغامسي أن يكون الوحي لأم موسى قد حدث عن طريق الإلهام أو المنام لأن الأم بطبعها لن تطمئن لتلقي بطفلها في اليم لمجرد الرؤية المنامية أو الإلهام، مرجحاً أن يكون الوحي عن طريق ملك، مشيرا إلى أن جميع العلماء اتفقوا على أن النبوة لم تكن في الإناث قط، وكون أن أم موسى امرأة، بالتالي فهي ليست نبية.

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يجيب على سؤال هل كانت أم نبي الله موسى نبية؟

أخبار محلية
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