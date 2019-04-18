“مدني حائل” يتابع حالات الاحتجاز بسبب الأمطار وينبه بالبعد عن وادي الأديرع

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، إن المديرية تتابع تغيرات الأجواء التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الحربي أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن احتجاز لمركبات ومواقع لتجمعات مياه في بعض الأحياء، حيث تعاملت فرق الدفاع المدني معها ومررت أخرى لجهات الاختصاص.
وأهاب بالجميع بتوخي الحيطة واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية وتجنب مجاورة الحفر ومستنقعات المياه، مشيرا إلى جريان سيول منقولة بمستوى خفيف في وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل داعيا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.وفق “أخبار 24”.
وشهدت منطقة حائل أمس أمطارا متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعددا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.