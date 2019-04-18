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أخبار محلية > تدخل طبي ينقذ مريضة من تحسس الأسبرين ومشتقاته
18/04/2019   1:58 م

تدخل طبي ينقذ مريضة من تحسس الأسبرين ومشتقاته

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نجح فريق تكاملي مشترك بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في علاج حالة تحسس للأسبيرين ومشتقاته لمريضة تعاني مرض الجهاز التنفسي التفاقمي بسبب حساسية الأسبيرين.

وعانت المريضة الربو التحسسي منذ الصغر وصاحبها التهابات الجيوب الأنفية واللحميات في آخر 5 سنوات وتسببت هذه اللحميات في فقدان لحاسة الشم والتذوق إضافة إلى الالتهابات المتكررة التي أدت إلى تغيبها على الدراسة لفترات وكذلك انخفاض القدرة على التحصيل العلمي، واضطرت إلى إجراء عمليتين لاستئصال اللحميات وتنظيف الجيوب الأنفية خلال هذه الفترة.وفق “أخبار 24”.

وقرر الفريق الطبي إدخال المريضة لغرفة العمليات بالتنسيق مع فريق التخدير وطاقم قسم عمليات اليوم الواحد وتم استئصال اللحميات والتهابات الجيوب الأنفية وإخضاعها لخطة علاج بعد العملية تمثلت في إزالة التحسس عبر جرعات ضئيلة من الأسبرين ومشتقاته استمرت ليومين، وقد تمت العملية بنجاح تام.

تدخل طبي ينقذ مريضة من تحسس الأسبرين ومشتقاته

أخبار محلية
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