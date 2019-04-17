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أخبار محلية > المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام
17/04/2019   10:58 م

المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع فرنسا والشعب الفرنسي إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية .

يُذكر أن النيران استمرت مشتعلة في كاتدرائية نوتردام التاريخية نحو 5 ساعات، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها، تحت أنظار آلاف الفرنسيين والسياح الذين تجمعوا وهم يراقبون المشهد بحزن شديد.

وبدأت النيران أولا في سقف الكاتدرائية، التي تم تشييدها قبل 855 عاما، وتخضع منذ العام الماضي لعملية إعادة ترميم، قبل أن تنتقل إلى أحد أبراجها الذي تهاوى بفعل النيران الضخمة.وفق “أخبار 24”.

المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

أخبار محلية
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