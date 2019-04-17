نفى مدير إدارة سجن المجاردة عبدالله الهلالي، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عن تغيّبه عن دوامه وقت زيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للسجن، كاشفاً ملابسات الصورة المتداولة للأمير وهو جالس على مكتبه.
وأكّد الهلالي بحسب “عكاظ” أنه يتمتع بإجازة رسمية، ومن يتولى عمله الملازم أول محمد زاهر الأسمري، حيث كان يقوم بعمله أثناء زيارة أمير عسير للسجن التي أمر خلالها بحصر ديون الغارمين من المساجين، وتكفل بتغيير مفارش السجن على حسابه الخاص.
وكانت صورة قد جرى تداولها يظهر بها الأمير تركي بن طلال على المكتب وبرفقته: رئيس محكمة المجاردة ورئيس فرع النيابة العامة بالمحافظة، حيث كُتب عليها: “أمير عسير مرّ على سجن المجاردة ولم يجد المدير في محل عمله”.