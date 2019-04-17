نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كم مدة سريان مفعول الوكالة؟ “العدل” تجيب
17/04/2019   10:57 م

كم مدة سريان مفعول الوكالة؟ “العدل” تجيب

+ = -
963

قالت وزارة العدل إن مدة سريان مفعول الوكالة الصادرة عبر نظام “ناجز” تختلف عن الصادرة من كتابة العدل.

وأوضحت أن الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر “ناجز” مدتها سنة من تاريخ صدورها، أما التي تصدر من كتابة العدل أول الموثق فمدتها خمس سنوات، ما لم يحدَّد كل مما سبق بأقل من ذلك.

وكانت وزارة العدل أطلقت مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة “ناجز”، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، تتضمن الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات مع خاصية للتقويم الخاص للمستفيد على هاتفه الجوال.وفق “أخبار 24”.

وتستهدف الخدمات الجديدة تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، مواكبةً للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

كم مدة سريان مفعول الوكالة؟ “العدل” تجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038681.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.