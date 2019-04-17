بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتندر على نفسه بعدما أخطأ في هذه العبارة

نشر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ مقطع فيديو على حسابه في “تويتر” يتندر فيه على نفسه بعدما أخطأ في حديث للصحفيين.
وكان آل الشيخ قد وصل إلى مقر انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، وأثناء حديثه لأحد الصحفيين عن سعادته بوجوده بين أهله في الإمارات، قال “إن المملكة والسعودية بلد واحد”، وكان يقصد “السعودية والإمارات بلد واحد”.
وأعلن آل الشيخ خلال الاجتماع عن تكفله بترميم مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، كما أعلن قبل ذلك عن إطلاق اسم ملك المغرب محمد السادس على النسخة القادمة من البطولة.حسب “أخبار 24”.
طلعت السعودية والامارات … المملكة والسعودية 🙏🏻😂 pic.twitter.com/WYfMd40kok
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٧ أبريل ٢٠١٩