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أخبار محلية > طقس الخميس: توقعات بهطول أمطار رعدية على القصيم ومكة والرياض
17/04/2019   10:54 م

طقس الخميس: توقعات بهطول أمطار رعدية على القصيم ومكة والرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لغد الخميس فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على القصيم ومكة وأجزاء من الرياض.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران، وعدد من مناطق المملكة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن تسجل محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة (38 درجة مئوية)، فيما تسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة (8 درجات مئوية).

طقس الخميس: توقعات بهطول أمطار رعدية على القصيم ومكة والرياض

أخبار محلية
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